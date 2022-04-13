(DRONE) KİEV - Buça'da açılan ikinci toplu mezardan 8 sivilin cesedi çıkarıldı - Son Dakika

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Buça şehrinde bulunan ikinci toplu mezardan 8 sivilin cesedi çıkarıldı.

Bölgenin Rus işgali altında kaldığı dönemde, Rus askerlerince öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri çıkarılarak, kimlik tespiti için adli tıp kurumlarına gönderiliyor.

Azize Andria Kilisesi'nin iç avlusunda 4 gün önce ilk açılan toplu mezarın hemen yanında bulunan ikinci mezardan çıkarılmaya başlanan cesetler, DNA incelemelerinin yapılması için numaralandırılarak ilgili merkeze gönderilmesi için hazırlandı.