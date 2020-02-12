Drone kurtuluş anlarını böyle görüntüledi - Son Dakika
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Drone kurtuluş anlarını böyle görüntüledi

6 saat önce

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir drone operatörü sinyali kaybettiği dronunun düştüğünü düşünerek, arazide saatlerde drone aradı.

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir drone operatörü sinyali kaybettiği dronunun düştüğünü düşünerek, arazide saatlerde drone aradı. Umudu kesip geri döndüğünde ise dronun kaldırıldığı yere inmiş olduğunu gördü. Olay kadar dronenin kaydettiği kurtuluş anlarına ait görüntüler de dikkat çekti.


Bir çok alanda hayatımıza hızla giren drone teknolojileri her geçen gün bizi farklı bir kullanım alanı ve özellikleri ile şaşırtmaya devam ediyor. Sivas'ın Gemerek ilçesinde gazetecilik yapan Erhan Aksoy'un geçtiğimiz gün yaşadığı drone tecrübesi de onu önce üzdü sonra sevindirdi. Arazide drone kaldıran Aksoy, yüksek gerilim hatlarını fark etmeyince kumandası ile drone asındaki sinyal bağlantısı koptu. Dronun düştüğünü düşünen Aksoy, arazide saatlerde drone aradı. Tam umudunu kesip geri döndüğü sırada, kaybolduğunu düşündüğü dronunun kaldırıldığı noktaya geri dönüp kendiliğinden indiğini gördü.


Yaşadığı ilginç tecrübe ile ilgili açıklama yapan Aksoy, "Geçtiğimiz günlerde Kızılırmak üzerinde görüntüler çekiyordum. Önümüzdeki yüksek gerilim hattını fark edememişiz. Yüksek gerilim hattına yaklaştığımda görüntü tamamen koptu. Büyük ihtimal tellere takılıp düştüğünü düşündük. 4 km mesafeye yürüdük droneyi bulabilmek için. Fakat yaptığımız tüm arama çalışmalarına rağmen droneyi bulamadık. Geri döndüğümüzde baktık ki gerçekten drone kalktığı noktaya inmiş. İçerisindeki görüntüleri izlediğimde adeta dehşete düştüm. En usta pilotların bile yapamayacağı bir şekilde drone kendini kurtarmış" dedi. - SİVAS

Erhan Aksoy, Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
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