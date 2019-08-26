Son Dakika Haberleri: "Drone"la sivrisinek mücadelesi
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"Drone"la sivrisinek mücadelesi

57 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesinde sivrisinekle mücadele kapsamında beş drone ile aynı anda ilaçlama yaptı.

Edirne'nin Enez ilçesinde sivrisinekle mücadele kapsamında beş drone ile aynı anda ilaçlama yaptı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, drone ile ilaçlama sayesinde kara ilaçlama araçlarının giremediği noktalara girilebildiğini belirtti.

Sivrisinekle mücadelede en son teknolojiyi kullandıklarını vurgulayan Başkan Günenç, beş drone ile aynı anda yaptıkları ilaçlama çalışmasının başarılı şekilde tamamlandığını dile getirdi.

'Drone'ların haritalar üzerinde GPS ile buldukları kodlarla sulak alanları işaretleyip larvasit ve uçkur sivrisinek mücadelesi yapacaklarını aktaran Günenç, "Üst sınıf teknolojinin kullanıldığı 'drone'lar ile sisteme ilaçlanacak alanın ada ve parsel numarası girilerek, ya da uydu üzerinden alan belirleyerek istenilen her noktada, istenilen her seviyede ve gerekli ilaç miktarı kullanılarak ilaçlama yapılabiliyor. İlk denemelerin yapıldığı ilaçlama çalışmaları başarılı geçti." ifadelerini kullandı.

Günenç, gelecek yıl ilaçlama çalışmalarının larva döneminde başlayacağını ve sinekle mücadelenin son teknoloji ve doğaya zarar vermeden yapılacağını kaydetti.

Özkan Günenç, Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:56 Kaynak: AA
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