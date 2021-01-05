Drone'la Tohum Ekme, Ağaçlandırma Dönemi Başladı - Son Dakika

Orman yangınları, ağaç katliamları derken; Dünya yeşil tabakasını yavaş yavaş yitirirken, bilim insanları bu iç karartıcı problemi çözmek için yeni fikirler üretmeye devam ediyor. İklim değişikliğini durdurabilmek için ağaç kesimlerine son verip yeni ağaçlar yetiştirmeliyiz.

Bunun en ucuz ve en etkili yolu da uçangözler ya da gök traktörleri denilen dronelar yardımıyla ağaç tohumu ekmek.

Bizi uzun süredir takip edenler bilir George Monbiot ve Greta Thunberg haberimizde ağaçların gelecek nesiller için önemini anlatan videoyu da paylaşmıştık.

Bunun ardından hızla gelişen teknolojiyi yanlarına alarak bilim adamları neler yapabilir acaba diye beklerken, birkaç yıl önce tohum dağıtan (drone) uçangöz kullanarak hızlı sonuçlara ulaşan firmalar günümüzün en büyük sorunlarından birini çözmek için umut verici işler yapıyor.

ORMANLAR KÜL OLUYOR

Nature dergisine göre en son yapılan araştırma sonuçları gezegenimizdeki en çorak zeminlerin üçte birini tekrar yeşertmekle ve aynı zamanda iyi durumdaki mevcut yeşil alanları korumakla Sanayi Devrimi'nden günümüze kadar insanların sebep olduğu emisyonların yarısına eşit oranda karbon depolanabilir.

Diğer yandan nesli tükenmesi tahmin edilen birçok canlı türünün yok olmasına da engel olunabilir.

Yeniden yabanlaştırma denilen bu proje milyarlarca ağaç ekimi anlamına geliyor ve bunu ancak bir an önce gerçekleştirirsek istenilen sonuca ulaşabiliriz.

Araştırma Dünya üzerinde 2870 milyon hektar alanın talan edildiğini tahminlerine ekliyor (ağaç ve diğer bitki tabakasının yok edilmesinden bahsediyoruz).

Korkunç hesaplamalara şöyle devam ediyor, eğer bu alanın üçte birini tekrar yeşillendirebilirsek 1,000,000,000 hektar ya da Avustralya'daki "Kara Yaz" yangınlarında yanan alandan 100 kat daha fazla bir alanı kaplamış olacağız ki bu yok edilen rakamın sadece üçte biri.

Ağaç kesimlere balta ile başlanmıştı sonra benzinli testerelere sonra da dev ağaç kesim makinalarına geçildi, insan ne tuhaftır ki şimdi de tersine elle ekim yerine alternatif metotlarla ağaç tohumu ekme işlemini makine kullanarak hızlandırmaya ve daha etkili hale getirmeye uğraşıyor.

GÜNDE 1000 HEKTAR

Drone sürüleri ile günde 1000 hektar alanı kaplamayı hedefleyen Dr Susan Graham, Dendra Systems şirketinin kurucusu.

Bu dronelar ile önce ekim yapılacak alan ile ilgili veriler toplanıp analiz edildikten sonra uydu ile tohum ekimine geçilecek. Hedef zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ekosistemler yaratmak.

Otlar, bitkiler, hayvanlar, toprak, bölgede geri kalan ağaç türleri, boyları ve sağlık durumlarına kadar varan her şeyi detaylı inceledikten sonra verilen kararlar sonunda on yıl içinde tarihte hiç yapılmamış bir şey gerçekleşecek. Ağaçlandırma projeleri Dünya'nın dört bir yanında hızlanacak.

Birleşmiş Milletler '2021-2030 BM Ekosistem Restorasyonu' duyurusunda bulundu.

Bazı projeler kapsamında drone kullanılarak 50 farklı türün tohumun ekimi çoktan yapıldı bile.

Alman Bonn Challenge da bu yeni akıma destek veriyor, Dünya üzerinde ormanları yok edilmiş 350 milyon hektar araziyi 2030'a kadar şu an en etkili ve hızlı drone metodu ile tekrar ağaçlandırmayı hedefliyor. 2060'a kadar da Yarım Trilyon ağaç ekilmiş olması bekleniyor.

2019'da her 6 saniyede bir futbol sahası boyutunda balta girmemiş/tropikal ormanı katlettiğimizi biliyor muydunuz?

Avustralya 3 milyon hektar el değmemiş ormanlarını 2030'a kadar yok etmesi beklenen tek gelişmiş ülke!

Sayfalar dolduracak kötü örnekler yerine son bir iyi haber daha ekleyip bitirelim haberimizi.

BioCarbon Mühendislik firması her yıl gezegenimizde 26 milyar ağaç kaybına yol açan kesimleri durdurmak için kolları yıllar önce sıvadı. BioCarbon Skoll Foundation tarafından finanse ediliyor ve Birleşik Arap Emirliklerinde gerçekleştirilen Drones for Good yarışmasında da kendilerini yıllar önce ispatlamış bir kuruluş.

NASA'da görev almış bir mühendis Lauren Fletcher bu seviyeye gelmiş ağaç kesimiyle savaş ancak ağaç dikmekle olur diye diyerek yılda 1 milyar ağaç dikme fikrini sunmuş.

En büyük darbeyi almış olan Güney Afrika ve Amazon ormanlarından başlayarak basit ve etkili yöntem dedikleri drone ile hedef bölgelere tohum saçmaya başlamışlar bile.