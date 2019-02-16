Drone'li Hırsızlık Şebekesi Çökertildi -2

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: Geri Adım Atmayacağız, Temmuz'da Teslim Edilecek

Uyuşturucu Çetesi Çökertildi! Aralarında Bir de Muhbir Polis Var