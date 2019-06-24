"Drone"lu trafik denetimi
1 saat önce
Karabük'te drone destekli yapılan trafik denetimlerinde, 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza kesildi.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:53 Kaynak: AA
'te drone destekli yapılan trafik denetimlerinde, 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza kesildi. Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Karabük- Safranbolu
kara yolu Balıklar Kayası kavşağında yapılan kontrollerde, kırmızı ışık ihlalinde bulunan biri özel halk otobüsü şoförü olmak üzere 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza uygulandı.
Trafik ekiplerinin drone destekli denetimlerinin devam edeceği bildirildi.
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