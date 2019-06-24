Son Dakika Haberleri: "Drone"lu trafik denetimi
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"Drone"lu trafik denetimi

1 saat önce

Karabük'te drone destekli yapılan trafik denetimlerinde, 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza kesildi.

Karabük'te drone destekli yapılan trafik denetimlerinde, 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza kesildi.
Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Karabük- Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağında yapılan kontrollerde, kırmızı ışık ihlalinde bulunan biri özel halk otobüsü şoförü olmak üzere 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza uygulandı.
Trafik ekiplerinin drone destekli denetimlerinin devam edeceği bildirildi.
Drone lu trafik denetimi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:53 Kaynak: AA
Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel
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