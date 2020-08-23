(DRONE) Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri - Son Dakika

(DRONE) Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri

Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri törenlerle başladı.

Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri törenlerle başladı.

Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde düzenlenen tören öncesi Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları, zaferin 949. yılına özel gösteri gerçekleştirdi.

Vatandaşların ilgiyle izlediği gösterinin ardından başlayan törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, fethin 949. yıl dönümünde bir kez daha Ahlat'ta olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu gururu kendilerine yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve festivalin öncülüğünü yürüten Okçular Vakfına teşekkür eden Çağatay, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin Ahlat'a olan ilgisini bütün dünya biliyor. Ahlat binlerce yıllık tarihimizin son bin yıllık dönemecinde işte şu topraklarda bize ev sahipliği yapmaya başladı. Onun nişanesi hemen yanı başımızda bulunan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı. Bunun yanına başka bir nişane de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla konduruldu. Allah nasip ederse salı günü onun açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisi gibi bir külliyesi, Ahlat'ımıza, Bitlis'e ve Türkiye'ye çok yakıştı."

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de kent olarak büyük bir heyecanla salı gününü beklediklerini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz salı günü şehrimizde, Ahlat'ımızda olacak. MHP Genel Başkanı, bütün bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, genel müdürler, bütün Türkiye buraya gelecek. Bizim için büyük bir heyecan ve mutluluk. Geçmişten gelen bu güzelliği geleceğe yansıtacağız. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." diye konuştu.

"Tüm şehitlerimizi anmak için toplanıyoruz"

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da bugün kutlu bir fethi hep birlikte idrak ettiklerini ifade etti.

Bin yıllık medeniyet şehri Ahlat'ta buluşarak şehitleri minnetle andıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Malazgirt'te, 15 Temmuz'da bu vatan, bayrak, ezan, devlet ve mukadesatımız için şehit olan tüm şehitleri anmak için toplanıyoruz. Bu yıl bir salgınla karşı karşıyayız. Sizlerden özellikle sosyal mesafeyi koruma konusunda hassasiyet bekliyoruz. Testler ve maske kontrolleri yapılıyor. Bu şekilde birbirimize yardımcı olmak suretiyle başarılı şekilde fethi anma programı gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah salı günü saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Ahlat'ta olacak. Bin yıllık Ahlat şehrinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışı yapılacak. Nasip olursa 26 Ağustos sabahı tıpkı Sultan Alparslan gibi saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Malazgirt Meydanı'nda milletimizle buluşacak. Yeniden ahitleşeceğiz."

"Pandemi kurallarına uymalıyız"

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da düzenlenen etkinliklerin hayırlara vesile olmasını dileyerek "Bu hafta büyük bir heyecan yaşıyoruz. Festivalimizin güzel geçmesini diliyorum. En büyük heyecanımız dünyanın ve ümmetin lideri Recep Tayip Erdoğan'ı ilimizde misafir etmemizdir." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise vatandaşların sağlığının önemli olduğunu, bu nedenle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Konuşmaların ardından Vali Çağatay ve beraberindekiler kurulan çadırları dolaştı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Malazgirt

Muş'un Malazgirt ilçesinde de Okçular Vakfı, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesince düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Uzun süredir hazırlıkları yapılan etkinliklerin ilk gününde çocuklar için ok atma yarışmaları, masa tenisi, golf ve badminton gibi oyunlar oynandı.

(DRONE) Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri

Malazgirt, Bitlis, Ahlat, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 22:02

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri - Son Dakika

Son Dakika

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