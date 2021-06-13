Üye Girişi
Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

13.06.2021 13:50

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için birçok noktada çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için birçok noktada çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, Anadolu Yakası'nda Kadıköy Sahili, Caddebostan Sahili, Bostancı İDO İskelesi, Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifi, Kuleli ve Tuzla mevkilerinde ekipler sabah saatlerinde çalışmalara başladı.

Caddebostan Sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkilerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ederken, İBB'ye ait teknelerin sahillere yakın kısımlarda dip temizleme çalışmaları sürüyor.

Bakanlık ekiplerinin, sahillerde biriken müsilajları hortumlarla depolama tanklarına dolduracağı kaydedildi.

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajların yeniden kıyıda çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Öte yandan, 8 Haziran'da "Müsilaj Temizliği Seferberliği" kapsamında başlatılan çalışmalar sonucu temizlenen Caddebostan Sahili'nde yeniden müsilajların birikmeye başlandığı gözlendi.

Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi, Caddebostan, İstanbul, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır 14:03 Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır Antalya'da yürekleri ağza getiren olay! Dokuzuncu kattaki balkonun korkuluklarında temizlik yaptı 13:44 Antalya'da yürekleri ağza getiren olay! Dokuzuncu kattaki balkonun korkuluklarında temizlik yaptı Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var 13:31 Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var
Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu 12:34 Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış 12:26 Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar 11:42 Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar "2 gün ikamet ihlali" nedeniyle makamından oldu
Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti 11:03 Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor 09:19 Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor

Son Dakika Haberleri
14:05 Markette korkutan anlar! Rafların arasından çıkan yılan panik yarattı
14:02 Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır
13:58 Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu
13:44 Antalya'da yürekleri ağza getiren olay! Dokuzuncu kattaki balkonun korkuluklarında temizlik yaptı
13:31 Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var
13:24 Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi
12:34 Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu
12:27 Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez
12:26 Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış
12:11 Danimarka Futbol Federasyonu: Eriksen'in durumu stabil ve hastanede kalmaya devam edecek
Markette korkutan anlar! Rafların arasından çıkan yılan panik yarattı Markette korkutan anlar! Rafların arasından çıkan yılan panik yarattı         
14:06
Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu         
13:59
Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol kariyerine devam etme ihtimali zayıf görülüyor Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol kariyerine devam etme ihtimali zayıf görülüyor         
13:38
Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi         
13:25
Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez         
12:28
Prof. Dr. İsmail Balık: Bir günde uygulanan aşı miktarı 1 milyon doza çıkarsa sonbaharda eski normale dönmek mümkün Prof. Dr. İsmail Balık: Bir günde uygulanan aşı miktarı 1 milyon doza çıkarsa sonbaharda eski normale dönmek mümkün         
12:23
Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri         
11:38
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı         
10:49
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu         
23:19
Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak         
20:54
Tepki çeken Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık         
17:44
Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler         
16:01
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 14:15:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Drone - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement