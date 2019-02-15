Drone Nedeniyle Dubai'de Uçuşlar Kısa Süreliğine Durdu
1 saat önce
Dubai Uluslararası Havalimanı'nın üzerinde görülen bir drone sebebiyle uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.
Dubai
Uluslararası Havalimanı'nın üzerinde görülen bir drone sebebiyle uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.
Dubai Devlet Enformasyon Bürosu Twitter
hesabından yapılan açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda bir drone'nin izinsiz uçuşu nedeniyle uçak seferlerinin yarım saatliğine durdurulduğunu sorunun giderilmesinin ardından uçuşların normal şekilde devam ettiğini duyurdu.
Açıklamada olayla ilgili drone'yi izinsiz uçuran kişi hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edilirken başka detaya yer verilmedi. Yemen
'de Husilere bağlı medya kaynakları geçen yıl birden fazla Husilerin Dubai Uluslararası Havalimanı'nı insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını öne sürmüşlerdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50 Kaynak: AA
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