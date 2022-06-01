(DRONE) NEW JERSEY - ABD'de tedarik zincirindeki kesintiler - Son Dakika
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(DRONE) NEW JERSEY - ABD'de tedarik zincirindeki kesintiler

01.06.2022 08:09

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Drone kamerasından Port Newark'ta yükleme boşaltma yapan vinçler NEW YORK (AA) – ABD'de tedarik zincirindeki kesintiler gündemdeki yerini korurken New Jersey'deki limana demirlemiş konteyner gemilerindeki yükleme ve boşaltma hareketliliği, AA tarafından drone kameralar...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Drone kamerasından Port Newark'ta yükleme boşaltma yapan vinçler NEW YORK (AA) – ABD'de tedarik zincirindeki kesintiler gündemdeki yerini korurken New Jersey'deki limana demirlemiş konteyner gemilerindeki yükleme ve boşaltma hareketliliği, AA tarafından drone kameralar yardımıyla görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı, Çin'deki sıfır vaka politikasının neden olduğu sert karantina önlemleri ve ABD ile Asya arasındaki hava taşımacılığı maliyetlerinin artması, küresel tedarik zincirinde aksamalara neden olmuştu.

(DRONE) NEW JERSEY - ABD'de tedarik zincirindeki kesintiler
(DRONE) NEW JERSEY - ABD'de tedarik zincirindeki kesintiler
(DRONE) NEW JERSEY - ABD'de tedarik zincirindeki kesintiler
(DRONE) NEW JERSEY - ABD'de tedarik zincirindeki kesintiler

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: (DRONE) NEW JERSEY - ABD'de tedarik zincirindeki kesintiler - Son Dakika
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