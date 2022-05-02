(DRONE) Nijerya'da 3 katlı bina çöktü: 8 ölü - Son Dakika
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(DRONE) Nijerya'da 3 katlı bina çöktü: 8 ölü

02.05.2022 23:20

Nijerya'nın Lagos eyaletinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Lagos eyaletinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, eyaletin Ebute-Meta bölgesine 3 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.

Farinloye, enkaz altında kalan 8 kişinin cesedine ulaşıldığını, 23 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Farinloye, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Öte yandan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Buhari, 'önlenebilir' olarak nitelendirdiği bu tür olaylara son vermek için yetkilileri, meslek kuruluşlarıyla yakın çalışmaya çağırdı.

(DRONE) Nijerya'da 3 katlı bina çöktü: 8 ölü
(DRONE) Nijerya'da 3 katlı bina çöktü: 8 ölü
(DRONE) Nijerya'da 3 katlı bina çöktü: 8 ölü
(DRONE) Nijerya'da 3 katlı bina çöktü: 8 ölü

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Lagos'ta Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Lagos'ta Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Nijerya'da 3 katlı bina çöktü: 8 ölü Nijerya'da 3 katlı bina çöktü: 8 ölü

Nijerya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Nijerya'da 3 katlı bina çöktü: 8 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: (DRONE) Nijerya'da 3 katlı bina çöktü: 8 ölü - Son Dakika
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