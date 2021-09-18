Üye Girişi
Drone pilotları Teknofest World Drone Cup'ta yarışacak - Son Dakika

Drone pilotları Teknofest World Drone Cup'ta yarışacak

18.09.2021 14:51
Drone pilotları Teknofest World Drone Cup'ta yarışacak, System.String[]

Mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarındaki çözümleriyle savunma sanayisinin öncülerinden STM, yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup'ta, dünyanın en iyi drone pilotlarını Teknofest İstanbul'da buluşturuyor.

Mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarındaki çözümleriyle savunma sanayisinin öncülerinden STM, yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup'ta, dünyanın en iyi drone pilotlarını Teknofest İstanbul'da buluşturuyor.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin savunma sanayisi ve milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunarak, yenilikçi ve milli çözümler geliştiren STM, gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla sektörün geleceğine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, askeri deniz platformlarından taktik mini İHA sistemlerine, siber güvenlikten uydu ve uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda ürün ve çözümler geliştiren STM, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest'te yerini alacak.

Dünyanın en iyi drone yarışı olan World Drone Cup'ın (WDC) yürütücülüğünü üstlenen STM, dünyanın en iyi drone yarışçılarını İstanbul'da buluşturacak. WDC'de pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelarla mücadele edecek.

Meksika'dan Rusya'ya, Almanya'dan Amerika'ya kadar toplamda 22 farklı ülkeden 32 yarışmacının kıyasıya yarışacağı WDC'de, birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek. WDC'de 1. pist günü 23 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 26 Eylül Pazar günü kupa töreniyle son bulacak.

Türkiye Drone Şampiyonası'nın büyük finali Teknofest'te

WDC'de Türkiye adına yarışacak isimler ise Türkiye Drone Şampiyonası (TDŞ) finalinde belirlenecek.

Yıl içinde Elazığ Harput Kalesi ve İzmir Bergama'da düzenlenen zorlu etapların ardından Türkiye Drone Şampiyonası'nda, 16 Türk yarışmacı finale kaldı. Teknofest kapsamında 21-22 Eylül'de yapılacak büyük finalle, 4 isim WDC'de Türkiye'yi temsil edecek.

30 yıllık bilgi birikimi ve mühendislik deneyimini gençlere aktarmayı amaçlayan STM, WDC yarışmasının birebir simülasyonu olan "Survivor Drone" ile gençlere STM standında deneyim yaşatacak.

Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüklerle, zorlu parkurlarda drone yarışını deneyimleme fırsatı yakalayacak. Teknofest'te 5 bin metrekare gibi dev bir alanda gençleri karşılayacak STM, düzenleyeceği yarışmalar ve sürpriz hediyelerle, gençlere teknoloji temelli bir fuar yaşatacak.

Taktik Mini İHA üretiminde Türkiye'nin öncü şirketi STM, bu alandaki dikkati çeken ürünlerini de Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te gençlerle buluşturacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkin şekilde kullanılan ve bu yıl ihracat başarısına imza atan Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, TSK'nın envanterine girmek için gün sayan Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU ve Gözcü İHA Sistemi TOGAN, STM standında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, askeri denizcilik alanında "Derin Arayışlar", siber güvenlikte "CTF Capture The Flag" yarışması ve StarTeam Staj ve Aday Çalışan Programı gibi gençler için önemli projeler geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yürütücülüğünü üstlendiğimiz World Drone Cup ile de dünyanın en yetenekli pilotlarını İstanbul'da bir araya getiriyoruz. Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest gibi önemli organizasyonlar, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunuyor. Tam bağımsız savunma sanayiinin yolu eğitimli, teknolojiye merakı olan gençlerimizden geçiyor. Bizler de nesillerimizin teknoloji ve sektöre ilgi duyması için, Teknofest'te yerimizi alarak, gençlerimizin hayallerine ortak olacağız."

Teknofest, İstanbul, Türkiye, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Drone pilotları Teknofest World Drone Cup'ta yarışacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanser tedavisi gören kadın, silahla kendini vurarak canına kıydı 14:47 Kanser tedavisi gören kadın, silahla kendini vurarak canına kıydı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu 14:35 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler bundan sonra HES uygulamasından bakılabilecek 14:23 Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler bundan sonra HES uygulamasından bakılabilecek
Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı? 14:14 Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı? Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti 13:56 Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi 13:03 Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi
Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım 12:43 Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti 11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti

Son Dakika Haberleri
14:54 Mehmet Ali Erbil'den büyük jest! Menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti
14:46 Kanser tedavisi gören kadın, silahla kendini vurarak canına kıydı
14:35 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu
14:15 Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu
14:14 Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı?
14:11 Adına açılan sahte kimliklerle onlarca kişi dolandırıldı! Mağdur vatandaş şimdi ölüm tehditleri alıyor
13:56 Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti
13:27 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi
13:03 Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi
12:46 Gelinim Mutfakta yarışmasında duygusal anlar yaşandı! Yarışmacının kızının kaybettiğini duyan Demet Akalın hüngür hüngür ağladı
Mehmet Ali Erbil'den büyük jest! Menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti Mehmet Ali Erbil'den büyük jest! Menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti         
14:55
90 milyar dolarlık anlaşması iptal edilen Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular 90 milyar dolarlık anlaşması iptal edilen Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular         
14:37
İstanbul'da taksi çilesi bitmedi! Taksim'de turistler saatlerce bavullarıyla bekledi İstanbul'da taksi çilesi bitmedi! Taksim'de turistler saatlerce bavullarıyla bekledi         
14:32
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Şehidin nişanlısı cenazede feryat etti: Hadi canımın içi kalk Şehidin nişanlısı cenazede feryat etti: Hadi canımın içi kalk         
14:04
Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak         
13:44
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar         
12:31
ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı         
11:32
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi         
11:15
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
10:40
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı         
10:38
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 14:58:45. #1.13#
SON DAKİKA: Drone pilotları Teknofest World Drone Cup'ta yarışacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement