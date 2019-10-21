Son Dakika Haberleri: Drone pilotlarından Barış Pınarı Harekatına destek
Son Dakika Güncel Drone pilotlarından Barış Pınarı Harekatına destek

Drone pilotlarından Barış Pınarı Harekatına destek

1 saat önce

Drone pilotlarından Barış Pınarı Harekatına destekİSTANBUL - Barış Pınarı Harekatında görev alan kahraman Mehmetçiğe destek olmak için drone pilotlarının hazırladığı video büyük beğeni topladı.

Drone pilotlarından Barış Pınarı Harekatına destek

İSTANBUL - Barış Pınarı Harekatında görev alan kahraman Mehmetçiğe destek olmak için drone pilotlarının hazırladığı video büyük beğeni topladı. Videoda Türkiye'nin farklı şehirlerinden havadan görüntülenen Türk Bayrağı'na Plevne marşı eşlik etti.

DJI Türkiye isimli drone yardımlaşma ve bilgi paylaşımı gurubu üyeleri, gönüllü olarak Barış Pınarı Harekatında görev alan kahraman Mehmetçiğe destek için video hazırladı. Hazırlanan videoda Türkiye'nin farklı şehirlerinde Türk Bayrağı dalgalanırken drone pilotları ise eşsiz manzarayı en iyi şekilde kayıt ediyor. Türkiye'nin doğal güzellikleri ile görüntülenen Türk Bayrağı eşsiz görüntüler oluşturdu. Gün doğumunda Erzurum kalesinde kaydedilen görüntülerde gökyüzünde dalgalanan al bayrak kendine hayran bıraktı. Beyaza bürünen Kars Kalesi üzerinde şehrin her noktasından görülebilen Türkiye Bayrağı ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Drone pilotlarından Barış Pınarı Harekatına destek

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:13 Kaynak: İHA
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