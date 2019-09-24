Son Dakika Haberleri: Drone saldırılarına karşı ‘siber savunma kalkanı’
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Drone saldırılarına karşı ‘siber savunma kalkanı’

36 dakika önce

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan drone saldırısı, insansız hava uçaklarıyla ilgili tehdidi de gözler önüne serdi.

Drone saldırılarına karşı ‘siber savunma kalkanı’, System.String[]

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan drone saldırısı, insansız hava uçaklarıyla ilgili tehdidi de gözler önüne serdi. 2025 yılında 127 milyar dolara ulaşması beklenen pazarın büyük bölümünü de drone'lara karşı hazırlanan siber savunma sistemleri oluşturacak.

Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:15 
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