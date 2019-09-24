Drone saldırılarına karşı ‘siber savunma kalkanı’
36 dakika önce
Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan drone saldırısı, insansız hava uçaklarıyla ilgili tehdidi de gözler önüne serdi.
Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan drone saldırısı, insansız hava uçaklarıyla ilgili tehdidi de gözler önüne serdi. 2025 yılında 127 milyar dolara ulaşması beklenen pazarın büyük bölümünü de drone'lara karşı hazırlanan siber savunma sistemleri oluşturacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:15
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