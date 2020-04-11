(DRONE) Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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(DRONE) Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
GÖRÜNTÜ Cumhuriyet Meydanı Atatürk Caddesi Asi Nehri yürüyüş yolu Köprüler Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
GÖRÜNTÜ
Cumhuriyet Meydanı
Atatürk Caddesi
Asi Nehri yürüyüş yolu
Köprüler Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Hatay kent merkezindeki sakinlik ise drone ile havadan görüntülendi.
Görüntülerde, vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu, kentte sadece polis ve temizlik işçilerinin görev başında olduğu görüldü.
Kentte aynı zamanda bazı fırın ve eczanelerin de açık olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:47 Kaynak: AA
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