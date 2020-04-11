(DRONE) Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

GÖRÜNTÜ

Cumhuriyet Meydanı

Atatürk Caddesi

Asi Nehri yürüyüş yolu

Köprüler Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Hatay kent merkezindeki sakinlik ise drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde, vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu, kentte sadece polis ve temizlik işçilerinin görev başında olduğu görüldü.

Kentte aynı zamanda bazı fırın ve eczanelerin de açık olduğu görüldü.