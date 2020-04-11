(Drone) Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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(Drone) Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi.
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Ulus Atatürk Heykeli, Eski TBMM binası, Eryaman Göksu Parkı ve Yenikent çevresinde cadde ve sokaklar boş kaldı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:52 Kaynak: AA
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