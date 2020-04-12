Son Dakika › Güncel › (DRONE) Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika
(DRONE) Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Kayseri Cumhuriyet Meydanının havadan görüntüsü KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi.
Kayseri Cumhuriyet Meydanının havadan görüntüsü KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası normalde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydan'ı boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:29 Kaynak: AA
Son Dakika Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı