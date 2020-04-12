(DRONE) Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Kayseri Cumhuriyet Meydanının havadan görüntüsü KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası normalde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydan'ı boş kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi

Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi