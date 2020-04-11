(DRONE) Sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe bürün sokaklar gece görüntülendi (1) - Son Dakika

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(DRONE) Sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe bürün sokaklar gece görüntülendi (1)
24 dakika önce
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. İstanbul sessiz sokakları ve tarihi mekanları gece drone ile görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:10 Kaynak: AA
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