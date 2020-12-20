(Drone) Sokaklar boş kaldı (2) - Son Dakika

Çankaya çevresindeki sakin sokaklardan görüntüler İZMİR - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki boş sokakların ve kapalı dükkanlardan görüntüler

Konak çeveresindeki sakinliğin drone ile görüntülenmesi

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki sakinliğin drone ile görüntülenmesi

Konak Meydanı'nındaki sakinliğin drone ile görüntülenmesi

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak