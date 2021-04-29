Drone - "Tam kapanma" uygulamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle kente sessizlik hakim oldu.

Yalova'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte görev alan ekipler yoğunluğun olduğu bölgelerde denetimlerde bulundu.

Ekipler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Araştırma Kavşağı ile şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetim yaptı.

Alınan yeni kararlara uymayan araç ve sürücülerine işlem başlatılırken daha önce yoğun olan cadde ve sokaklarda yayalar üzerinde de çalışma yapıldı.

Altınova ilçesinde de tam kapanmanın başlamasıyla birlikte polis ve jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Eskihisar-Tavşanlı Feribot İskelesi'nde denetim yapan jandarma trafik ekipleri de sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.