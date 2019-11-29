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Drone tasarlayan Tüner'den Vali Akbıyık'a ziyaret
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve kendi imkanlarıyla hurda malzemeleri geri dönüştürerek drone tasarlayan Bedran Tüner, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:41 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve kendi imkanlarıyla hurda malzemeleri geri dönüştürerek drone tasarlayan Bedran Tüner, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, başarılı gencin yeni projeleri hakkında bilgi alarak bir süre sohbet etti. - HAKKARİ
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