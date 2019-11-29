Son Dakika Haberleri: Drone tasarlayan Tüner'den Vali Akbıyık'a ziyaret
Son Dakika Güncel Drone tasarlayan Tüner'den Vali Akbıyık'a ziyaret - Son Dakika

Drone tasarlayan Tüner'den Vali Akbıyık'a ziyaret

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve kendi imkanlarıyla hurda malzemeleri geri dönüştürerek drone tasarlayan Bedran Tüner, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Drone tasarlayan Tüner'den Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve kendi imkanlarıyla hurda malzemeleri geri dönüştürerek drone tasarlayan Bedran Tüner, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, başarılı gencin yeni projeleri hakkında bilgi alarak bir süre sohbet etti. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:41 Kaynak: İHA
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