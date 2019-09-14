Drone tehdidini Atom durduracak
47 dakika önce
ASELSAN tarafından geliştirilen İhtar İnsansız Hava Aracı (İHA) Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi'ne bombaatar entegre edildi.
ASELSAN tarafından geliştirilen İhtar İnsansız Hava Aracı (İHA) Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi'ne bombaatar entegre edildi. Test atışlarında mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak etkisizleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:55
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