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Drone tehdidini Atom durduracak

47 dakika önce

ASELSAN tarafından geliştirilen İhtar İnsansız Hava Aracı (İHA) Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi'ne bombaatar entegre edildi.

Drone tehdidini Atom durduracak, System.String[]

ASELSAN tarafından geliştirilen İhtar İnsansız Hava Aracı (İHA) Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi'ne bombaatar entegre edildi. Test atışlarında mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak etkisizleştirildi.

İnsansız Hava Aracı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:55 
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