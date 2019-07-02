Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı
53 dakika önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla sazlıklar arasında drone ile tespit edilen 987 kök kenevir ele geçirildi.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:10 Kaynak: İHA
'nın Salihli
ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla sazlıklar arasında drone ile tespit edilen 987 kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi
ekipleri, Hasalan Mahallesi Gediz
Çayı mevkisindeki sazlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri Hint Keneviri ekili alanı drone ile tespit edip, bölgeye operasyon düzenleyip arama yaptı. Yapılan aramada sazlık alana gizlenmiş 987 kök kenevir bitkisi bulundu.
Jandarma ekipleri Hint kenevirlerini eken kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MANİSA
Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü değerlendirdi: Algı operasyonu
Mersin'i alarma geçiren ölümlerle ilgili önemli gelişme! Teslim olan zanlı tehlikedeki insanların listesini verdi
Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü