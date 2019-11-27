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Drone tespit etti, polis ceza kesti

6 saat önce

Drone tespit etti, polis ceza kesti Kurallara uymayan sürücüler 'Drone'dan kaçamadıTEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından, Kapaklı'da drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Drone tespit etti, polis ceza kesti

Kurallara uymayan sürücüler 'Drone'dan kaçamadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından, Kapaklı'da drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kural ihlali yapan sürücüler saniye saniye drone kameralarına yansıdı.

Kapaklı Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçede bir ilki gerçekleştirerek Kapaklı çevre yolunun Yıldızkent girişinde drone destekli trafik uygulaması yaptı. Genel asayiş, kontrol ve denetim amaçlı gerçekleştirilen uygulamada ışık ihlali, emniyet kemeri ve sürücü belgeleri kontrolü gerçekleştirildi. Denetimler sonucu kurallara uymayan sürücüler, drone tarafından tespit edildi. Denetimler sonucu drone kameralarına türlü kural ihlallerinden takılan 13 araç sürücüsüne 4 bin 189 TL idari para cezası uygulandı.

Drone tespit etti, polis ceza kesti

Emniyet Müdürlüğü, Kapaklı, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:31 Kaynak: İHA
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