Drone tespit etti, uyuşturucu taciri gözaltına alındı - Son Dakika

Drone tespit etti, uyuşturucu taciri gözaltına alındı

SİİRT - Siirt'te polis ekiplerince düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, kent merkezindeki bazı mahallelerin ara sokaklarda uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine, uyuşturucu tacirlerine havadan anlık görüntü alabilen insansız hava aracıyla operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Ekipler, gece geç saatlerde başlayan operasyonda önce insansız hava aracıyla uyuşturucu tacirlerinin satış yaptığı bölgeleri belirledi. Daha sonra narkotik ve asayiş ekipleri operasyon başlattı. Operasyon sırasında insansız hava aracı merkezden aldığı anlık görüntülerle uyuşturucu tacirlerin yakalanmasında ekiplere kolaylık sağladı. Düzenlenen operasyonda, ara sokaklarda uyuşturucu satışını gerçekleştirirken torbacı diye tabir edilen 1 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Üzerinde yapılan aramada 20 fişek halinde 6,58 gram eroin maddesi, 2 fişek halinde 1,07 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.