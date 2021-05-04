(DRONE) Turizm merkezlerinde "tam kapanma" sessizliği sürüyor - Son Dakika

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının beşinci gününde cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da sahil, meydan ve caddeler sessizliğe büründü. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim.

Güney Ege'nin ünlü plajlarında sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turist bulunurken, güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girip güneşlendi.

Ekipler ise denetimlerini aralıksız sürdürüyor.