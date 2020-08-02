(DRONE) Türkiye'nin büyüleyen güzelliği: Kuş cennetleri (2) - VAN/KOCAELİ/ - Son Dakika

(DRONE) Türkiye'nin büyüleyen güzelliği: Kuş cennetleri (2) - VAN/KOCAELİ/

Dünyanın birçok bölgesinden Türkiye'ye gelen göçmen kuşlara ev sahipliği yapan sulak araziler, büyüleyici güzelliğiyle ilgi görüyor.

Dünyanın birçok bölgesinden Türkiye'ye gelen göçmen kuşlara ev sahipliği yapan sulak araziler, büyüleyici güzelliğiyle ilgi görüyor.

Türkiye'nin zengin doğası ve bitki örtüsü sayesinde, pek çok kentte farklı özelliklere sahip ekosistemler oluşuyor. Ülkenin doğal zenginlikleri arasında, dünyanın hayranlığını kazanmış kuş cennetleri bulunuyor.

Bu bölgelerde hem kuş türleri korunuyor hem de onları doğal ortamlarından izlemek ve haklarında bilgi sahibi olmak isteyenler için özel alanlar yer alıyor.

Kuşlara yuva ve dinlenme noktası olan, dünyanın hayranlığını kazanmış birbirinden güzel kuş cennetleri, AA ekiplerince havadan görüntülendi.

İzmir Kuş Cenneti

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Çamaltı Tuzlası'nda bulunan İzmir Kuş Cenneti, toy, mezgeldek, kulaklı orman baykuşu, sütlabi gibi çeşitlerin de yer aldığı yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de flamingoların ürediği alanlardan olan bölge, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikana da yuva oluyor.

Manyas Kuş Cenneti

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Manyas Kuş Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alan Manyas Kuş Cenneti'ndeki plankton açısından zengin su, yabani hayatın çeşitliliğini sağlıyor.

266 tür kuşun yaşadığı Manyas Kuş Cenneti'nde, su kuşu yuvalama alanlarının uzaktan izlenmesini sağlayan kamera sistemi bulunuyor. Burada tepeli pelikan, karabatak, küçük karabatak, gece balıkçılı, alaca balıkçıl, gri balıkçıl, küçük ak balıkçıl, çeltikçi, kaşıkçı, bıyıklı sumru ve tepeli batağan gibi kuş türleri üremeye devam ediyor.

Nallıhan Kuş Cenneti

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Davutoğlan Mahallesi'nde, Aladağ Çayı'nın Sarıyar Barajı ile birleştiği yerde oluşan, yapay bir sulak alan ekosistemi olan Nallıhan Kuş Cenneti, yaklaşık 200 kuş türünü barındırıyor.

Kış aylarında yeşilbaş, angıt, sakarmeke ve karabaş gibi kuş türlerinin bulunduğu Nallıhan Kuş Cenneti'nde, bu özelliğiyle kış ortasında kuş sayımları gerçekleştiriliyor.

Göksu Deltası Kuş Cenneti

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti, birçok kuş türünün kışladığı bölge olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

300'ü aşkın kuş çeşidiyle yabani hayat zenginliği oluşturan deltada, Akdeniz'in sadece belli özel bölgelerinde yaşayan sazhorozu da gözlemlenebiliyor.

Efteni Gölü Kuş Cenneti

Göçmen kuşların konakladığı sahalardan biri olan Düzce'deki Efteni Gölü Kuş Cenneti, yaklaşık 150 türde kuşa ev sahipliği yapıyor. Leylek, yaban ördeği, tepeli beyaz balıkçıl, angut, sakar meke, kuğu, sakarca, yeşilbaş, fiyu, bekri, çıkrıkçın, kılkuyruk, kaşıkçın, elmabaş, pasbaş, gri balıkçıl, turna, toy, mezgeldek, çulluk, karatavuk, kızkuşu, karabatak gibi kuşların konakladığı bölge, kuş gözlemcilerinin ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Erçek Gölü Kuş Cenneti

Van'ın İpekyolu ilçesinde yer alan Erçek Gölü Kuş Cenneti, kılıçgaga, büyük cılbıt, kara boyunlu, batağan, angıt, flamingo, yaz ördeği gibi onlarca kuş türünü barındırıyor. Yerel türlerin yanı sıra flamingo gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanları arasında yer alan Erçek Gölü Kuş Cenneti, ulusal ve uluslararası sınıflandırmalarda önemli kuş alanları arasında "B" sınıfı sulak alanlar içinde gösteriliyor.

Darıca Kuş Cenneti

"Türkiye'nin canlı gen bankası" olarak anılan Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, 100'e yakın kuş türü ile yaklaşık 800 kuş barınıyor.

Hayvanat bahçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerinin çoğalması için de önemli çalışmalar yapıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içinde bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati öneme sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Deltada balaban, erguvani balıkçıl, kara leylek, kaşıkçı, boz ördek, çıkrıkcın, Macar ördeği, elmabaş patka, pasbaş patka, küçük orman kartalı, turna, sazhorozu, uzunbacak, kocagöz, bataklıkkırlangıcı, çizgili ötleğen, küçük karabatak, küçük akbalıkçıl, çeltikçi, dikkuyruk, küçük martı ve akkanatlı sumru gibi türler izlenebiliyor.

Dilek Yarımadası Milli Parkı Kuş Cenneti

Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerini kapsayan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da bünyesindeki 250 kuş türüyle Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında bulunuyor.

(DRONE) Türkiye'nin büyüleyen güzelliği: Kuş cennetleri (2) - VAN/KOCAELİ/

Nallıhan, Kocaeli, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 12:02

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Türkiye'nin büyüleyen güzelliği: Kuş cennetleri (2) - VAN/KOCAELİ/ - Son Dakika
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