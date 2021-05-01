Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle Yalova'da sessizlik hakim oldu.
Yalova'da vatandaşların kalabalık bulunduğu sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik hakim oldu.
Birçok noktada uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayanlar hakkında idari yaptırım gerçekleştirdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Araştırma Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda sürücüleri denetleyen ekipler, kısıtlamaya uymayanlara yönelik işlem başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › (DRONE) - Vatandaşlar 'tam kapanma'ya uyuyor (2) - Son Dakika