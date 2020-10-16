Drone ve İHA tehdidine karşı üretilen "KALKA", kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunuldu - Son Dakika

Drone ve İHA tehdidine karşı üretilen "KALKA", kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunuldu

16.10.2020 11:43

Antalya'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yerli drone savar üreten firma, Türk mühendislerin tasarımıyla İHA ve drone tehditlerine karşı "KALKA" adı verilen yerli mobil "erken uyarı hava savunma sistemi" geliştirdi.

Antalya'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yerli drone savar üreten firma, Türk mühendislerin tasarımıyla İHA ve drone tehditlerine karşı "KALKA" adı verilen yerli mobil "erken uyarı hava savunma sistemi" geliştirdi.

Milli Savunma Bakanlığınca verilen "NATO Gizli ve Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi" bulunan Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ, bugüne kadar geliştirdiği 9 drone savar çeşidine bir yenisini ekledi.

Firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, drone veya insansız hava araçlarını sadece kolluk kuvvetlerinin kullanmadığını, bu araçlarla gözetleme, uyuşturucu, bomba, yasaklanmış madde gibi faydasız yük taşıma ve terör amaçlı uçuşlar yapılabildiğini söyledi.

Özellikle miting, konser, stadyum ve benzeri halka açık etkinliklerde, bu cihazların ateşli silahlarla durdurulmalarının sakıncalı olduğuna işaret eden Yalçın, kötü amaçlı uçuşları önlemek amacıyla "KALKA" adını verdikleri mobil erken uyarı hava savunma sistemini geliştirdiklerini bildirdi.

Sistemi "araç üzerine konumlanan drone savar" olarak nitelendiren Yalçın, sistemin, drone savar görevinin dışında frekans takibi de yaptığını ifade etti.

Yalçın, cihazın yaklaşık 25 yıllık bilgi birikimi ve tecrübenin eseri olduğunu belirterek, fikri yıl başında ortaya koyduklarını, salgın sürecini avantaja çevirip yoğun şekilde çalışarak ürünü kullanıma sunduklarını bildirdi.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildi

Sistemin tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildiğini vurgulayan Yalçın, ürünün araç içinden yerli ve milli donanımlar, yazılımlarla kontrolünün sağlandığını dile getirdi.

Yalçın, "Manuel veya otonom olarak çalışabilme, işlem kayıtlarını tutabilme yeteneğine sahip KALKA, Türkiye'de ilk defa üretilen erken uyarı hava savunma sistemi." dedi.

Yalçın, şöyle devam etti:

"KALKA adını verdiğimiz sistem, sabit ve tüfek tarzı olanlardan farklı, drone ya da İHA algıladığında çalışan erken uyarı sistemi, mobil olarak istenilen yere taşınabilmekte. Vip transferlerde, konserlerde, mitinglerde, toplumsal olaylarda ortam güvenliğini sağlamak için geliştirilen bir cihaz. KALKA, mobil olarak dairesel algılama ve koruma sağlayan profesyonel İHA/drone algılama ve engelleme sistemi. Sistem sürekli olarak pasif tarama yapıyor, İHA/drone algılayınca çalışan ve araç içinden kontrol, izleme ve kumanda yapılabilen mobil bir sistem."

5 bin metreye kadar algılama yapıyor

Radar mantığıyla çalışan sistemlerin, algılama sahasına giren canlı ve cansız nesnelerde uyarı verebildiğini anlatan Yalçın, KALKA'nın ise sadece İHA ve drone tehditlerine karşı algılama yapıp, uyarı verdiğini söyledi.

Yalçın, KALKA'nın 7/24 esasına göre çalışmadığını, sadece drone veya İHA algıladığında devreye girdiğine dikkati çekerek, sistemin sürekli çalıştığı takdirde internet ve benzeri bazı iletişim araçlarının kullanımında sıkıntı yaşanacağını bildirdi.

Sistemin mobil kullanımının yanı sıra sabit korunması gereken tesis, kurum veya kuruluşların kullanımına sunulabildiğini belirten Yalçın, "Mobil veya sabit olarak kullanıma sunulan sistem otonom mod aktifken personele gerek kalmaksızın verileri kayıt altına alarak algılama ve engelleme yapabilir. Coğrafi koşullara göre 5 bin metreye kadar algılama, 5 bin metreye kadar da engelleme yapma kabiliyetine sahip. Sürü halinde yapılan drone saldırılarına karşı da etkin çözüm sunmakta." diye konuştu.

Cihaz testlerden geçti, tam not aldı

Cihazın ilgili kurumlar tarafından da beğenildiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Cihazın ilk gösterimi ve testleri Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilgili birimlerin katılımı ve gözetimiyle gerçekleştirildi. Drone pilotları ve yetkili kişilerin katılmış olduğu gösterimden tam not aldı. KALKA şu an sadece yurt içi kolluk kuvvetlerinin kullanımı için sunuldu. Milli Savunma Bakanlığının bilgileri ve izinleri dahilinde yurt dışı satışları da gerçekleştirilebilir. Şu anda Rusya'dan talep var, ilk ihracatımız buraya olabilir."

Yalçın, seri üretim için altyapının hazır olduğunu belirterek, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı en az seviyeye indirgemek için yaptıkları yerli ve milli çalışmaların sonucunu almaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Drone ve İHA tehdidine karşı üretilen KALKA , kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunuldu
Drone ve İHA tehdidine karşı üretilen KALKA , kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunuldu
Drone ve İHA tehdidine karşı üretilen KALKA , kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunuldu
Drone ve İHA tehdidine karşı üretilen KALKA , kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunuldu

Antalya, Milli, Drone, TSK, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Drone ve İHA tehdidine karşı üretilen 'KALKA', kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunuldu - Son Dakika Ekonomi

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