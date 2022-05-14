Drone ve köpeklerle yapılan arama çalışmaları sonuç verdi: 86 yaşındaki yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu - Son Dakika
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Drone ve köpeklerle yapılan arama çalışmaları sonuç verdi: 86 yaşındaki yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu

14.05.2022 23:11

Bartın'da evinden çıkan ve geri dönmeyen 86 yaşındaki yaşlı kadın, drone ve köpeklerle yapılan arama çalışması sonucu ormanda bitkin halde bulundu.

Epçiler köyünde yaşayan 86 yaşındaki Zülfiye Akakça, akşam saatlerinde çıktığı evinden geri dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kayıp kadının bulunması için Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

ORMANDA BİTKİN HALDE BULUNDU

İz takip köpeği Pati'nin de katıldığı arama çalışmalarına dron ile havadan da destek verildi. Köy çevresi, dere yatakları ve ormanlık alanlarda yapılan arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadın ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

Yapılan kontrollerinde yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu
Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu
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Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu

Jandarma, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Drone ve köpeklerle yapılan arama çalışmaları sonuç verdi: 86 yaşındaki yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Drone ve köpeklerle yapılan arama çalışmaları sonuç verdi: 86 yaşındaki yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu - Son Dakika
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