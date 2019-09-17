Drone yapan berdan teknofest yolcusu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 kilo ağırlığında, 30 dakika havada kalabilen drone yapan Bedran Tüner (19), Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) davet edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel olarak ilgilendiği Bedran Tüner, büyük heyecan yaşadığını söyledi.

Yüksekova ilçesinin Güngör Mahallesi'nde yaşayan Bedran Tüner, kendi imkanlarıyla hurdadan drone yaptı. Yaklaşık 4 kilo ağırlığında, 30 dakika havada kalabilen drone, 900 metre yükselebiliyor ve 5 kilometre yol kat edebiliyor. Tüner'in yaptığı drone ayrıca rüzgara da dayanıklı olarak tasarlandı.

Dronenin basında geniş yer bulmasının ardından Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile birlikte Bedran Tüner'i evinide ziyaret etti. Akbıyık, drone ile ilgili bilgi aldıktan sonra Tüner'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla telefonda görüşmesini sağladı.

Bakan Soylu Bedran Tüner'i tebrik ederek, bugün başlayan ve Pazar günü bitecek olan Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul'a davet etti. Cuma günü İstanbul'a gidecek olan Tüner, çok heyecanlı olduğunu anlattı. Bu festivalin kendisinin hayali olduğunu belirten Bedran Tüner, "Küçüklüğümden beri teknolojiye meraklı biriydim. Drone almak istedim ama çok pahalıydı. Ben de kendi dronemi kendim yapmak istedim. Hurda malzemelerle yaptığım droneyi de deneme yanılma yoluyla yaptım. Drone yaptığım haberinin ardından Hakkari Valisi ve Emniyet Müdürü beni ziyarete geldi. Beni Bakan Soylu ile telefonla görüştürdüler. Bakan Soylu beni TEKNOFEST'e davet etti. Oraya gideceğim için çok heyecanlıyım. Mekatronik Mühendisliği bölümünü çok istiyorum. Umarım ilerde hayallerimi gerçekleştirebileceğim bir yerde olurum" dedi.

HURDALARDAN 3D YAZICI DA TASARLADI

Bedran Tüner, dronenin yanında, kendi imkanlarıyla hurda parçalardan 3D yazıcı da tasarladı. Ablaları ve ağabeyleri Bedran'dan çok umutlu olduklarını ve küçüklüğünden beri teknolojiye ve araştırmaya meraklı olduğunu, imkan tanınması halinde çok daha güzel işler yapacağına inandıklarını anlattı.