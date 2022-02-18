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Dronelar bu defa yabancı otlarla mücadele için havalandı - Son Dakika

Dronelar bu defa yabancı otlarla mücadele için havalandı

18.02.2022 16:27

Dronelar bu defa yabancı otlarla mücadele için havalandıANTALYA Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aksu Çiftliği'nde ilk olarak dron ile herbisit yabancı ot ilacı uygulaması gerçekleştirildi.

Dronelar bu defa yabancı otlarla mücadele için havalandı

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aksu Çiftliği'nde ilk olarak dron ile herbisit yabancı ot ilacı uygulaması gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, "1084 dekar alana yayılan Aksu çiftliğimizin tamamında bu yıl ana ürün olarak buğday ekimi yapıldı. Buğday üretiminde verimi en olumsuz etkileyen faktörlerden birisi de yabancı otlardır. Tarlanın öz evlatları olarak nitelendirdiğimiz bu yabancı otlar, kültür bitkisi ile rekabete girerek ana ürün olan buğdayın kullanacağı besin maddelerine, suya ve ışığa ortak olmaktadır. Tarlanın öz evladı olduğu için de bu besin unsurlarını daha iyi değerlendirip kültür bitkisi olarak yetiştirdiğimiz buğdayın gelişimini baskılamaktadır. Bu nedenle, her yıl şubat ayı içerisinde herbisit kullanılarak yabancı otlar ile mücadele edilmektedir" diye konuştu.

MCEM Bilişim ve Nanoteknolojileri firmasının katkıları ile gerçekleştirilen etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Antalya Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Drone ile ilaçlama ve traktöre ile ilaçlama arasındaki verim farkı ölçülecek"

Dekan Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Geleneksel olarak traktöre bağlı bir pülverizatör yardımıyla yapılan bu ilaçlama, fakültemizde bu yıl ilk kez dron kullanılarak yapıldı. Bu amaçla hem öğrenci ve akademisyenlerimize hem de Aksu çiftçisine, teknolojik olarak bu yeniliğin gösterilmesi ve avantajları anlatıldı. Dron ile ilaçlamanın en önemli avantajlarından birisi tarla şartlarından bağımsız olarak havadan ilaçlamanın yapılabilmesidir. Zaman zaman yoğun yağışlar nedeniyle tarlaya traktör ile girilememekte, optimum ilaçlama zamanı kaçabilmektedir. Diğer taraftan, tarlaya traktör ile girilmediği için ürünün ezilerek zarar görmesinin de önüne geçilmektedir. Dron kullanımının bir diğer avantajı ise ot yoğunluğu olan bölgelerin haritalama ile tespit edilebilmesi ve gerçek ihtiyaç kadar herbisit kullanılmasını sağlamasıdır. Bu şekilde girdileri de azaltma potansiyeli bulunmaktadır" dedi.

"Bilimsel çalışma"

Dekan Prof. Dr. Mustafa Erkan, ekili alanların tamamının dron ile ilaçlanmadığını, alanın bir bölümünün traktöre bağlı bir pülverizatör yardımıyla ilaçlandığını belirterek, "Böylece bu etkinliği aynı zamanda bilimsel bir çalışma ve araştırmaya da dönüştürmüş olduk. Hasat dönemine kadar ekili alanları gözlemleyerek dron ile ilaçlama ve traktöre bağlı bir pülverizatör yardımıyla ilaçlama arasındaki verim farkının ve avantajlarının çıktılarına ulaşma şansı da elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

Dronelar bu defa yabancı otlarla mücadele için havalandı
Dronelar bu defa yabancı otlarla mücadele için havalandı
Dronelar bu defa yabancı otlarla mücadele için havalandı

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Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Mustafa Erkan, Pülverizatör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dronelar bu defa yabancı otlarla mücadele için havalandı - Son Dakika


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