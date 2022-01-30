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Dronla tespit edilen elektrik arızalarına anında müdahale ediyorlar - Son Dakika

Dronla tespit edilen elektrik arızalarına anında müdahale ediyorlar

30.01.2022 12:51
Dronla tespit edilen elektrik arızalarına anında müdahale ediyorlar

Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (SEDAŞ) ekipleri, kesintisiz enerji için zorlu kış şartlarında gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (SEDAŞ) ekipleri, kesintisiz enerji için zorlu kış şartlarında gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor.

Hafta başından itibaren tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı boyunca sahadaki enerji nöbetini sürdüren SEDAŞ ekipleri, çalışmalarında dronlardan yararlanarak belirledikleri arızalara kısa sürede müdahale ediyor.

Olumsuz hava şartlarına karşı tam kadro görev başında olan SEDAŞ ekipleri, Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya bölgesinde enerji sürekliliğini korumak için gece gündüz sahada bulunuyor.

İl ve ilçe merkezlerinin yanı sıra yüksek kesimler ve köylerde de enerji nöbetine devam eden ekipler, ileri teknolojik donanımları sayesinde hava koşullarından kaynaklı teknik arızaları kısa zamanda gideriyor.

SEDAŞ'ın bölge uzmanlarının da yerinden takip ettiği operasyonlarda kullanılan dronlar, arıza tespit ve müdahale süresini kısaltıyor.

Bolu'nun yüksek kesimleri ve ormanlık alanlarında dron yardımıyla erişimin zor olduğu yerlerde kolayca arama-tarama faaliyetleri yapılıyor.

Arıza yaşanan noktaları havadan saptayan ekipler, araçlarıyla belirlenen bölgeye ulaşarak onarım işlemlerini tamamlıyor.

Kar nedeniyle kapanan yollarda ise valilik, il ve ilçe yerel yönetim birimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı ekiplerle koordineli biçimde hareket ediliyor.

"Zorlu hava ve yol koşullarında çalışmaya devam ediyoruz"

SEDAŞ operasyon uzmanı Çağla Güleç, AA muhabirine, kar yağışı öncesi meteorolojinin uyarıları doğrultusunda hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Zorlu hava ve yol koşullarında 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Artık arızalarımıza müdahale konusunda dronlar kullanılmaya başlandı. Böylece arızalara müdahale süremizi azaltmaktayız. Bu sayede vatandaşlarımızın enerjisiz kalma sürelerini azaltıyoruz. Arızaların tespitini daha kısa sürede sağladığımız için vatandaşların mağdur olmalarını engellemiş oluyoruz. Dronlar aynı zamanda ekiplerimiz için de çok faydalı oluyor. Çok uzun hatlarda yürümek yerine dronla daha kısa sürede hatlarımızı kontrol ediyoruz ve arızanın yerini noktasal olarak tespit ediyoruz." diye konuştu.

Enerji müsaadesi uzmanı Volkan Ulutaş da arıza tespitinde dronlardan yararlandıklarını dile getirerek, "Dron kullanımı özellikle kışın karla mücadelede çok önem arz etmektedir. Yalnızca kar yağışında değil, kriz anlarında ve diğer afet anlarında da bize optimum fayda sağlıyor. Bu bağlamda dronları arızalara hızlı müdahale açısından aktif olarak kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sakarya, Enerji, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dronla tespit edilen elektrik arızalarına anında müdahale ediyorlar - Son Dakika


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