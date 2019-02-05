Dronlar Tarafından Çekilen 5 Korkunç Şey
1 saat önce
Bugün sizler için Dronelar tarafından kaydedilmiş en şaşırtıcı en ürkütücü ve en nefes kesici görüntülerden bahsedeceğiz.
Bugün sizler için Dronelar tarafından kaydedilmiş en şaşırtıcı en ürkütücü ve en nefes kesici görüntülerden bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:39 Kaynak: Youtube
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