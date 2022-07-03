Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza - Son Dakika
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Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza

03.07.2022 12:43

Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza Sivas'ta trafik ekiplerinin dron destekli denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza

SİVAS - Sivas'ta trafik ekiplerinin dron destekli denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

Sivas Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, 80. Yıl Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, ışık ihlali yapan sürücüleri dron görüntüleriyle tespit etti. Denetimlerde ışık ihlalinde bulunan 4 sürücüye 427'şer lira para cezası uygulandı.

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Konya'da ışık ihlali yapan yayalar havadan dron ile uyarıldı ve denetlendi Konya'da ışık ihlali yapan yayalar havadan dron ile uyarıldı ve denetlendi Konya'da ışık ihlali yapan yayalar havadan dron ile uyarıldı ve denetlendi Konya'da ışık ihlali yapan yayalar havadan dron ile uyarıldı ve denetlendi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza - Son Dakika
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