Dronlu trafik denetiminde sürücülere para cezası - Son Dakika

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde 'drone' ile havadan yapılan kontrolde, seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen 7 sürücüye toplam 1080 TL para cezası uygulandı.

İnebolu Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçede drone destekli trafik denetimi yaptı. Boyranaltı İsmetpaşa Caddesi ve İnebolu- Abana karayolu bölgesinde drone ile havadan tespit edilerek uygulama noktasında durdurulan hatalı sürücülere, işlem yapıldı. Araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı drone ile tespit edilen 7 sürücüye, toplam 1080 TL para cezası kesildi. Denetimlere katılan İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.