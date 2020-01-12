Dronu yakalamaya çalışan köpek çevredekileri gülümsetti - Son Dakika
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Dronu yakalamaya çalışan köpek çevredekileri gülümsetti

6 saat önce

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen "Bulut" isimli köpek kayak merkezini görüntüleyen dronu görünce hamleler yaparak, uzaklaştırmaya çalıştı.

Dronu yakalamaya çalışan köpek çevredekileri gülümsetti, System.String[]

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen "Bulut" isimli köpek kayak merkezini görüntüleyen dronu görünce hamleler yaparak, uzaklaştırmaya çalıştı.

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası madalya töreni sırasında havadan görüntü alan dronu gören "Bulut" isimli köpeğin hareketleri çevredekilerin gülümsetti.

Kendisini görüntülemeye çalışan dronu uzaklaştırmak için zıplayarak hamleler yapan köpeğin bu anları kameralarla görüntülendi.

Bulut'un dronu yakalamak için gösterdiği çabayı çevredekiler gülümseyerek izledi.

Kayak Merkezi, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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