Dropbox 2018 Gelirleri Yüzde 26 Artışla 1.4 Milyar Dolara Çıktı

– ABD merkezli paylaşım ağı programı Dropbox'ın 2018 yılı son çeyrek gelirleri yüzde 23 artışla 375.9 milyon dolara ve yıllık gelirleri de yüzde 26 artışla 1.4 milyar dolara ulaştı.

– ABD merkezli paylaşım ağı programı Dropbox'ın 2018 yılı son çeyrek gelirleri yüzde 23 artışla 375.9 milyon dolara ve yıllık gelirleri de yüzde 26 artışla 1.4 milyar dolara ulaştı.



Şirket açıklamasına göre Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP) uyarınca net kaybı, 2017 yılındaki 37.7 milyon dolar düzeyinden 2018'in dördüncü çeyreğinde 9.5 milyon dolara geriledi ve aynı dönemde hisse başı GAAP net kaybı da geçen senenin aynı dönemindeki 0.19 dolar düzeyinden 0.02 dolara indi.



Ayrıca, uygulamaya ödeme yapan kullanıcı sayısı da 2017 yılındaki 11 milyon düzeyinden 2018'in sonunda 12.7 milyona yükseldi.



Dropbox'un 2018 yılı geliri bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 1.4 milyar dolara ulaştı. GAAP net kaybı 2017'deki 111.7 milyon dolar düzeyinden 2018'de 484.9 milyon dolara, hisse başına GAAP net kaybı da bir önceki dönemde görülen 0.57 dolar düzeyinden 2018'de 1.35 dolara yükseldi.



Dropbox CEO'su Drew Houston sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



"Halka açık bir şirket olarak ilk yılımızı harika bir dördüncü çeyrekle bitirdik. Güçlü büyümemiz ve nakit akışı oluşumu güçlü iş modelimizi yansıtıyor. Ayrıca Dropbox Extensions gibi yeni ürün gelişmeleri ve entegrasyonlarımız da Dropbox'ı kullanıcılarımızı iş akışının merkezine yerleştirdi ve yılı 400 binden fazla iş ekibi ile bitirmemizi sağladı."



Dropbox hisseleri, sonuçların duyurulmasının ardından kapanış sonrası yüzde 1.33 düştü. - İstanbul

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