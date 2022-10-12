Drujba: Rusya'dan Almanya'ya petrol taşıyan hatta sızıntı

Rus ham petrolünü Orta Avrupa'ya taşıyan Drujba boru hattında nedeni henüz belirlenemeyen bir sızıntı tespit edildi. Berlin'in ihtiyacının yüzde 90'ını arz eden Schwedt rafinerisine sevkiyatın azaldığı bildirildi. Rusya'dan Almanya'ya ham petrol taşıyan Drujba boru hattında sızıntı tespit edildi.

Çarşamba günü Polonyalı işletmeci PERN tarafından yapılan açıklamada, sızıntının Salı akşamı, Polonya'nın Plock kentinin 70 kilometre ötesinde, hattın batı bölümünün iki kısmından birinde tespit edildiği belirtildi. Zarar gören kısmındaki pompaların kapatıldığını aktaran PERN, boru hattının diğer tüm kısımlarının olağan biçimde çalıştığını aktardı.

Polonya makamları, sızıntının nedeninin henüz belirlenemediğini ve konuya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Polonya İstihbarat Birimleri Koordinatörlüğü sözcüsü Stanislaw Zaryn, "Drujba boru hattındaki sızıntının nedeni şu anda araştırılmaktadır. Şu ana kadar sorunun nedenine ilişkin bir ipucu elde edilememiştir. Tüm hipotezler imkanlar dahilindedir" açıklamasında bulundu.

Polonya Başbakanından "Rusya" iması

Polonya enerji altyapısından sorumlu en üst düzey hükümet temsilcisi olan Mateusz Berger, sızıntının yüksek ihtimalle "kazara oluşan bir hasardan" kaynaklandığını söyledi. Berger, şu aşamada bir sabotaj ihtimalinden yola çıkmak için "hiçbir dayanak olmadığını" ifade etti. Boru hattının Almanya sevkiyatında kullanılan bir kısmının faaliyet gösteremediğini kaydeden Berger, tamiratın muhtemelen "uzun sürmeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise, sızıntının kazara oluşan bir hasardan mı yoksa sabotajdan mı kaynaklandığına ilişkin bir yorum yapmak için henüz erken olduğunu söyledi. Morawiecki, "Birçok şey doğrudan Kremlin'e işaret ediyor, ancak biz sağduyulu olmak ve varsayımlarımızı teyit etmek istiyoruz" diye konuştu.

Dünyadaki en büyük petrol boru hatlarından biri olan Drujba boru hattı, Rus petrolünü Orta Avrupa'daki çeşitli ülkelere sevk ediyor. İsmi Rusça "dostluk" anlamına gelen Drujba boru hattı, Almanya'nın yanı sıra Polonya, Belarus, Macaristan, Slovakya, Çekya ve Avusturya'ya da petrol sevkiyatı yapıyor.

Almanya: Petrol azaldı ama arz yeterli

Almanya Ekonomi Bakanlığı, Almanya'ya sevk edilen petrol miktarının azaldığını ama buna rağmen arzın yeterli seviyede olduğunu açıkladı.

Çarşamba günü bir bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Almanya'daki petrol arzı güvenliği şu anda güvence altındadır" denildi. Sözcü, Brandenburg eyaletinde bulunan Schwedt rafinerisinin yanı sıra Saksonya-Anhalt eyaletindeki Leuna rafinerisine de hala ham petrol sevk edildiği bilgisini aktardı.

Berlin'in tükettiği yakıtın yüzde 90'lık kısmını arz eden Schwedt rafinerisi tarafından yapılan açıklamada ise, sevkiyatın düşük kapasitede sürdüğü belirtildi.

Almanya ve AB ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana şiddeti giderek artan enerji krizine çözüm arıyor. Kısa süre önce doğal gaz boru hatları Kuzey Akım 1 ve 2'de yaşanan sızıntıların ardından, Avrupa enerji güvenliği konusunda tetikte bulunuyor.

Öte yandan AB'nin Rus petrolüne uygulamaya karar verdiği ambargo, 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giriyor.

Reuters,dpa/BÜ,BK