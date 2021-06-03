DRX, Kore ligi LCK'in ilk global alım programını duyurdu: 'SUPERSTAR D'

Dünyanın en iyi birkaç League of Legends ligi arasında gösterilen LCK'in başarılı takımlarından DRX, Kore'nin ilk global alım programı 'SUPERSTAR D'yi duyurdu. Dünyanın dört bir yanından başvuracak yetenekli kişilerin DRX ile kontrat imzalama şansı bulunuyor. İşte detaylar:

'SUPERSTAR D', LCK'in ilk global seçim programıdır. Online ortamda gerçekleştirilecek oyuncu seçim programına DRX Genel Menajeri 'cCarter', DRX ana koçu 'cvMax' ve yardımcı koçlar 'SSONG' ile 'Museong' eşlik edecek. Potansiyel yeteneklerini test etmek için bu altın fırsatı kaçırma'

Başvuru tarihi: 3 Haziran Perşembe - Ekim 2021

SUPERSTAR D BAŞVURU ŞARTLARI

13 yaşından büyük olmak

Sezon 11 itibarıyla Platinum liginin üzerinde olmak

League of Legends yasal politikasına uymayan eylemler sebebiyle ceza yememiş olmak.

Seçimi kazanan oyuncu DRX ile kontrat imzalamanın yanısıra 1 milyon Won (900 bin dolar) para ödülünün ve çeşitli oyun ekipmanlarının sahibi olacak. Dragon X tarafından yapılan açıklamada ülke sınırlaması bulunmuyor. Dünyanın her yerinden başvurulabilecek programa Çin ve Kore'den oyuncular da katılabilecek.

Nasıl başvuracağım?

Öncelikle buradan ulaşabileceğiniz İngilizce dilindeki başvuru formunu doldurmalısınız.

Daha sonra 'drx.sptd@drx.gg' adresine en az 2 tane tekli dereceli oyun kaydınızı yollamalısınız. Kayıtlar .avi/ .mp4 formatında olmak zorundadır.

Yollayacağınız dosyaların adı Adınız- Sihirdar adınız- Pozisyonunuz- Liginiz şeklinde sıralanmalıdır. Örneğin: Arthur- Blanket09- Jungle- Diamond 4

DRX ekibi ile kuracağınız iletişim, başvuru formu ve göndereceğiniz dosyaların metin kısımları İngilizce olmalıdır.

Daha önce illegal programlar veya hile kullanması sebebiyle ceza yemiş oyuncular programa dahil edilmeyecek. Eğer bu durum program başladıktan sonra tespit edilirse söz konusu oyuncu men edilecek.