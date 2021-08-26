DRX yeni içerik üreticisi Kim "Frozen" ( listen) Tae-il'i duyurdu!

DRX, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklama ile bir zamanlar ülkemizde de oynamış olan emekli League of Legends profesyoneli Kim "Frozen" ( listen) Tae-il'i içerik üreticisi olarak organizasyona dahil ettiklerini açıkladı.

"Yeni içerik üreticimiz Frozen'i duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, lütfen hoş geldin diyin." açıklaması ile Frozen'in organizasyona transferini duyuran ekip eski profesyonele hoş geldin dedi.