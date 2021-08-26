DRX yeni içerik üreticisi Kim "Frozen" ( listen) Tae-il'i duyurdu! - Son Dakika
Üye Girişi
DRX yeni içerik üreticisi Kim "Frozen" ( listen) Tae-il'i duyurdu!

DRX yeni içerik üreticisi Kim "Frozen" ( listen) Tae-il'i duyurdu!

26.08.2021 03:56

Bir zamanlar ülkemizde de oynayan emekli profesyonel Frozen, DRX ekibinde içerik üretici olarak yer alacak.

DRX, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklama ile bir zamanlar ülkemizde de oynamış olan emekli League of Legends profesyoneli Kim "Frozen" ( listen) Tae-il'i içerik üreticisi olarak organizasyona dahil ettiklerini açıkladı.

"Yeni içerik üreticimiz Frozen'i duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, lütfen hoş geldin diyin." açıklaması ile Frozen'in organizasyona transferini duyuran ekip eski profesyonele hoş geldin dedi.

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500
AK Parti'den emeklilere umut veren açıklama AK Parti'den emeklilere umut veren açıklama

Twitter, Emekli, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar DRX yeni içerik üreticisi Kim 'Frozen' ( listen) Tae-il'i duyurdu! - Son Dakika


Son Dakika
00:12 Sarıyer'de Kadın ve Kayınvalidesini Öldüren Adam İntihar Etti
00:10 Eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti
23:52 Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor
23:48 Babası WhatsApp üzerinden duyurdu! Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor
23:51 Tesettürlü fenomen Esra Rabia Ünal fuhuş iddialarını yalanladı
23:51 Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirilmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı
23:46 Fuhuş operasyonunda tutuklandığı iddia edilen Esra Rabia Ünal sonunda sessizliğini bozdu: Bu kadının benimle ne alakası var?
23:48 Niğde'deki çocuk gelin skandalında 21 yaşındaki damat tutuklandı
22:56 CHP Sözcüsü Öztrak'tan İmamoğlu'na "değişim" göndermesi: Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız
22:52 CHP'den İmamoğlu'na "değişim" göndermesi: Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 04:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: DRX yeni içerik üreticisi Kim "Frozen" ( listen) Tae-il'i duyurdu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement