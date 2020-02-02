DS 7 Crossback'e özel şubat kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Otomobil DS 7 Crossback'e özel şubat kampanyası - Son Dakika

DS 7 Crossback'e özel şubat kampanyası

17 dakika önce

DS Automobiles, 2020 model yılı DS 7 Crossback için şubat ayına özel takas desteği ve 150 bin TL tutarında kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz uyguluyor.

DS 7 Crossback'e özel şubat kampanyası, System.String[]

DS Automobiles, 2020 model yılı DS 7 Crossback için şubat ayına özel takas desteği ve 150 bin TL tutarında kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz uyguluyor.



Otomobil, BlueHDi 130 otomatik dizel ve PureTech 225 otomatik benzinli versiyonlara sahip.


Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:41 
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