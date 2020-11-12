DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modeli Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika

DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modeli Türkiye'de satışa sunuldu

12.11.2020 20:17
DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modeli Türkiye'de satışa sunuldu, System.String[]

DS Automobiles'in şarj edilebilir hibrit DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modeli Türk tüketicisiyle buluştu.

DS Automobiles'in şarj edilebilir hibrit DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modeli Türk tüketicisiyle buluştu.

DS Automobiles'ten yapılan açıklamaya göre, Fransız markanın amiral gemisi DS 7 Crossback E-Tense 4X4 300 HP, kilometre başına 34 gram karbondioksit (CO2) emisyon değerine ve yeni WLTP sertifikasyon döngüsüne göre 100 km'de 1,5 litre benzin tüketimine sahip olması öne çıkıyor.

DS 7 Crossback E-Tense 4X4, sıfır emisyon modunda 58 kilometre (gerçek kullanım koşullarını yansıtan WLTP çevrimine göre) tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

DS Automobiles tarafından sunulan şarj edilebilir hibrit sistem tamamen yeni bir teknolojinin önünü açıyor.

Bir adet turbo beslemeli benzinli ve iki adet elektrik motorundan oluşan üç motorlu sistem toplamda 300 BG güç üretirken, DS 7 Crossback E-Tense 4X4 bünyesinde barındırmış olduğu üstün teknolojiyle pazarda referans noktası oluşturuyor.

Araç 300 BG güç, dört tekerlekten çekiş sistemi, 58 km tamamen elektrikli sürüş menzili, 34 gram/kilometre CO2 emisyon değeri ve yeni WLTP sertifikasyon döngüsünde karma koşullara göre 100 km'de 1,5 litre benzin tüketimi gibi özellikleri bir arada sunan "ilk" SUV oldu.

Fransa'da geliştirilen bu teknoloji, pazardaki en gelişmiş SUV'a hayat veriyor. 200 HP güç üreten 1.6 litre hacimli PureTech motoru her bir aksa entegre edilen ve her biri 109 BG güç üreten iki adet elektrikli motor destekliyor.

Elektrik motorları, 13,2 kWh kapasiteli, arka koltukların altına yerleştirilmiş bataryadan enerji alıyor. Sistemin ürettiği toplam 300 BG ve 520 Nm tork DS 7 Crossback E-Tense 4X4'ü, 0'dan 100 kilometre/saat hıza sadece 5,9 saniyede ulaştırıyor ve 235 kilometre/saat azami sürate taşıyabiliyor.

7 saatte yüzde 100 şarj

Otomobilin sürüş sırasında kendi kendisini şarj edebilmesinin haricinde DS 7 Crossback E-Tense 4X4, herhangi bir ev ya da iş yerine kolaylıkla kurulumu gerçekleştirilebilen bir 7,4 kW gücündeki DS şarj ünitesi otomobilin şarjını yüzde 0'dan yüzde 100'e 1 saat 45 dakika içinde şarj edebiliyor.

Bu istasyonun kurulum hizmeti ile ilgili danışmanlık tüm Ds Store'larda otomobil siparişi ile eşzamanlı olarak sunuluyor. DS şarj ünitesi haricinde otomobilin şarj edilebilmesi için ise standart donanımında iki adet kablo sunuluyor.

Bu kablolardan birincisi, halka açık şarj istasyonlarında kullanılması için mod 3 kablo iken diğeri ise güvenli bir geleneksel topraklı prizden 1,8 kW güç çekilebilmesini sağlayan mod 2 kablo olarak dikkati çekiyor.

Halka açık şarj istasyonları DS şarj ünitesi ile aynı şarj performansını sunarken mod 2 kablo ile otomobil yaklaşık 7 saatte yüzde 0'dan yüzde 100 şarj seviyesine ulaşmasını sağlıyor.

Hibrit sistemin önemli faydalarından biri ise programlanabilir ön iklimlendirme seçeneği. Otomobil şarj istasyonuna bağlı iken ya da şarj seviyesi yüzde 50'nin üzerinde iken yola çıkış saatinin merkezi medya ekranına tanımlanması sayesinde önceden ısıtılmış ya da soğutulmuş otomobile binmenin sağlayacağı ek konfor, haftanın farklı günlerinde farklı saatler için de elde edilebiliyor.

DS 7 Crossback E-Tense 4X4, DS 7 Crossback'in 2018 yılından bu yana kendisini ispatlamış zengin standart ve isteğe bağlı donanımları ile sınıfında birçok çıta yüksekliğini belirliyor.

Öne çıkan bazı donanımları arasında seviye 2 otonom sürüş teknolojisi Ds Connected Pilot, bir kızılötesi kamera ile sürücünün göz ve baş hareketlerini takip eden "DS Driver Attention Monitoring", kızılötesi kamera desteği ile başka sürücüleri etkilemeden güvenli gece sürüşleri sağlarken sürüş çizgisindeki yayalar ve hayvanlara karşı tetikte olan "DS Night Vision", hava durumu, sürüş hızı, yol kıvrımları gibi değişkenlere göre ışık konisini ayarlayabilen "DS Active Led vision" farlar sayılabilir.

DS Automobiles, tüm misafirlerini DS 7 Crossback E-Tense 4X4'ü keşfetmek üzere web sitesine, hijyen standartları Bureau Veritas tarafından da onaylanmış olan Etiler'deki DS STORE İstanbul, Kalamış'taki DS STORE İstanbul Anadolu ve DS STORE Ankara'ya bekliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modeli Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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