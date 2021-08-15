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DS 7 Crossback özel seriye kavuştu - Son Dakika

DS 7 Crossback özel seriye kavuştu

15.08.2021 16:13
DS 7 Crossback özel seriye kavuştu, System.String[]

DS Automobiles, DS 7 Crossback’in sınırlı üretim Louvre özel serisini yılın son çeyreğinde ülkemizde de satışa sunmaya hazırlanıyor.

DS Automobiles, DS 7 Crossback'in sınırlı üretim Louvre özel serisini yılın son çeyreğinde ülkemizde de satışa sunmaya hazırlanıyor.

35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği yapan ilham verici Louvre müzesine ait zarif detaylar barındıran DS 7 Crossback Louvre, kültür ve DS Automobiles'e özgü seyahat sanatının birleştiği çok özel bir model olarak öne çıkıyor. Sınırlı üretim modele Türkiye'den sadece 25 kişi sahip olabilecek.

DS 7 Crossback özel seriye kavuştu

Louvre müzesinin ipuçları, DS Automobiles zanaatkarları tarafından DS 7 Crossback Louvre'da, kaporta, ön kapılar ve bagaj kapağına zarif bir şekilde yerleştirilmiş özel "Louvre" amblemleriyle hayat buluyor. Model, DS Wings cam çerçeve süslemeleri, tavan rayları ile arka aydınlatma grubu süslemelerinin parlak siyah renkli oluşu ile diğer DS 7 Crossback versiyonlarından farklılaşılıyor. En küçük ayrıntılara kadar kişiselleştirilen model, siyah renkli dış dikiz aynası kaplamalarına lazer ile işlenmiş Louvre piramidi süslemesi ile şıklık katıyor. DS 7 Crossback Louvre Özel Serisi, yeni 20 inçlik Alexandria tasarımlı hafif alaşım jantları ile özgünlüğünü zenginleştiriyor. Müzenin sembol yapısı Ieoh Ming Pei Piramidi'nin deseni iç mekanda; havalandırma çıkışlarında, orta konsoldaki armada ve Nappa deri kaplı orta konsol eşya gözü kapağında kabartma yöntemi kullanılarak zarafetle gözler önüne seriliyor.

DS 7 Crossback özel seriye kavuştu

Bazalt Siyahı Art Nappa deri versiyonu özelliklerini temel alan araç, çok sayıda teknoloji donanımını ve lüksü bir arada sunuyor. Standart donanımları arasında 2. seviye otonom sürüş sistemi DS Connected Pilot, kamera kontrollü süspansiyon sistemi DS Active Scan Suspension, duyarlı aydınlatma için DS Active Led Vision yer alıyor. Ayrıca, Genişletilmiş Trafik Levhası Tanıma, Kör Nokta Algılama, Kameralı Sürücü Dikkat ve Yorgunluk Yardımcısı, Şeritten Takip Yardımcısı, DS Night Vision gece görüş yardımcısı gibi sürüş yardım sistemlerinin yanı sıra ısıtmalı, masajlı ve havalandırmalı ön koltuklar, ısı ve ses izolasyonlu camlar eşliğinde, 14 hoparlörlü Focal Electra hi-fi ses sistemi de standart olarak sunuluyor. DS 7 Crossback Louvre, Sedefli Mürekkep Mavisi, Sedefli Kristal Grisi, Sedefli Perla Nera Siyahı ve Metalik Platin Grisi olmak üzere 4 farklı renkle tercih edilebiliyor.

DS 7 Crossback özel seriye kavuştu

Louvre müzesinde ayrıcalığa açılan kapı

DS Automobiles, DS 7 Crossback Louvre Özel Serisi'ne sahip olacak kişilere serinin yaklaşımını destekleyen oldukça özel avantajlar da sunuyor. Bu kapsamda DS 7 Crossback Louvre sahiplerine, Louvre müzesindeki kalıcı koleksiyonlar ve geçici sergilerin yanı sıra Ulusal Eugène-Delacroix Müzesi'ne sınırsız giriş, Richelieu geçidinden Louvre müzesine öncelikli erişim, bir refakatçi için bir ücretsiz giriş, Louvre Lens ve Louvre Abu Dhabi'deki Zaman Galerisi'ne ücretsiz giriş ve bir yıl boyunca yüzün üzerinde başka müzede sunulan diğer fırsatları garanti eden bir "Louvre Dostları" kartı veriliyor.

Dünyanın en güzel koleksiyonlarını sergiliyor

Eskiden bir kraliyet konutu olan Louvre Sarayı, sekiz yüzyıl boyunca Fransız tarihini gölgeledi. 1793 yılında genel bir müze olarak herkese açılan Louvre, dokuz bin yıl ve beş kıtayı kapsayan, dünyanın en güzel koleksiyonlarını sergiliyor. Sekiz bölüme ayrılan Müze, Monna Lisa, Semadirek Kanatlı Zaferi ve Milo Venüsü gibi evrensel olarak beğenilen 35.000'den fazla sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Sanatçılar için yaratılmış, yaşayan, ilham verici bir yer olan Louvre Müzesi, 2019'da otuzuncu yılı onuruna inşa edilen Ieoh Ming Pei Piramidi'nin simgesi olduğu çağdaş sanatı da ağırlıyor. Paylaştığı ve hayat verdiği bu eşsiz mirasın koruyucusu olarak, Louvre Müzesi, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesidir.

DS 7 Crossback özel seriye kavuştu

Louvre Müzesi, Türkiye, Müze, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil DS 7 Crossback özel seriye kavuştu - Son Dakika


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