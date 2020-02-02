DS 7 CROSSBACK, şubatta "cazip" ödeme seçeneği ile satışa sunuluyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DS 7 CROSSBACK, şubatta 'cazip' ödeme seçeneği ile satışa sunuluyor - Son Dakika Ekonomi

DS 7 CROSSBACK, şubatta "cazip" ödeme seçeneği ile satışa sunuluyor

6 saat önce

DS Automobiles, premium SUV segmentinde 2020 model yılı DS 7 CROSSBACK için şubat ayına özel takas desteği ve 150 bin TL tutarında kredi için 12 ay sıfır faiz uyguluyor.

DS 7 CROSSBACK, şubatta

DS Automobiles, premium SUV segmentinde 2020 model yılı DS 7 CROSSBACK için şubat ayına özel takas desteği ve 150 bin TL tutarında kredi için 12 ay sıfır faiz uyguluyor.


DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, DS markasının ikinci nesil modellerinin ilki olan ve Paris'in "yenilikçiliğini ve mükemmeliyetçiliğini" yansıtan DS 7 CROSSBACK, BlueHDi 130 otomatik dizel ve PureTech 225 otomatik benzinli versiyonlarıyla "güçlü" ve verimli motorlar sunuyor.


DS 7 CROSSBACK PureTech 225 versiyonu, 1.6 litrelik turbo beslemeli motoru ile elde ettiği 225 beygir gücünü, düşük yakıt tüketimi ile bir arada sunarken, kendi güç sınıfında vergi avantajı ile öne çıkıyor.


DS 7 CROSSBACK BlueHDi 130 otomatik versiyonu ise 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor ve bu performansı sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzımanı ile yola aktarıyor. Düşük yakıt tüketimi ile öne çıkarken, yüksek torku sayesinde akıcı bir sürüş sağlıyor.


DS 7 CROSSBACK'in kilitleri açıldığında aydınlatma ünitesi canlanıyor ve kişiyi selamlıyor. DS 7 CROSSBACK, istenilen şekilde kişiselleştirilebilen zarif grafikli 12 inçlik dijital ekranı ile sürücülere, açılır menü aracılığıyla direksiyondan kontrol ve tüm sürüş bilgilerini görüntüleme olanağı sunuyor.

Paris, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bankadan aradıklarını söyleyip, talihsiz adamın kredi kartından 16 bin liralık fatura ödediler
Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu Toplu taşımada yeni dönem: İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek Türkiye'de milyoner sayısı 2019 sonunda 225 bini aştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 18:43:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DS 7 CROSSBACK, şubatta "cazip" ödeme seçeneği ile satışa sunuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]