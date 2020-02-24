DS Automobiles'den Cenevre'de iki dünya lansmanı - Son Dakika
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DS Automobiles'den Cenevre'de iki dünya lansmanı

24 dakika önce

DS Automobiles, Cenevre Otomobil Fuarı standında sıra dışı iki otomobil tanıtacak.

DS Automobiles'den Cenevre'de iki dünya lansmanı, System.String[]

DS Automobiles, Cenevre Otomobil Fuarı standında sıra dışı iki otomobil tanıtacak.



Elli yıl önce 10 Mart 1970 tarihinde SM'in prömiyerini yapan yeni premium Fransız markası üçüncü modelinin yanı sıra bir konsept otomobilin lansmanını gerçekleştirecek.


Bu iki tasarım lansmandan önce 24 Şubat Pazartesi 17: 00'de (Türkiye saatiyle 19: 00'da) Facebook https://www.facebook.com/DSOfficial/ sayfasında, 26 Şubat Çarşamba 08: 00'de ise fuarda tanıtılacak.


Segmentinin ilk %100 elektrikli premium otomobili olan DS 3 CROSSBACK E-TENSE ve km başına 30g CO2 salınımlı 300bg gücünde şarj edilebilir hibrit DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 1970'lere ait bir SM ile birlikte standın merkezinde sergilenecek.


Fransız tutkusu ve uzmanlığının sembolü olan SM, DS Automobiles'in mirasını oluşturuyor.


2020 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı 5-15 Mart tarihleri arasında Palexpo'da ziyaretçilerini bekliyor.


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Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:41 
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