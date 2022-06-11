DS Automobiles'den düşük faizli yaz teklifleri - Son Dakika
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DS Automobiles'den düşük faizli yaz teklifleri

11.06.2022 11:40
DS Automobiles'den düşük faizli yaz teklifleri

DS Automobiles, avantajlı satış koşullarını haziran ayında da sürdürüyor.

DS Automobiles, avantajlı satış koşullarını haziran ayında da sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, DS modellerine sahip olmak isteyenlere özel satın alma imkanı veriyor.

DS Automobiles'in haziran ayı teklifleri kapsamında, tasarımı, işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modeli ve seçkin tasarıma yenilikçi teknolojiler eşliğinde sahip olmak isteyenlere hitap eden zarif sedan modeli DS 9 için 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi imkanı sunuluyor.

DS Automobiles'in büyük sedan modeli DS 9, markanın karakterini yansıtan tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekan özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle rakiplerinden ayrılıyor.

DS 9'un ön kısmı DS Automobiles'in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9'un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor.

4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor.

DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor. 0-100 km/saat hızlanmasını 8,1 saniyede tamamladıktan sonra elektronik olarak sınırlandırılmış 236 km/saat azami hıza kadar sekiz ileri oranlı EAT 8 tam otomatik şanzımanının pürüzsüz ve hızlı vites geçişleri eşliğinde istekli bir şekilde hızlanan DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimi ile aerodinamik tasarımının karşılığını veriyor.

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Mert Şuşut, Yeni Teklisi 'Yaz Oldum'La Yaza Merhaba Diyor! Mert Şuşut, Yeni Teklisi 'Yaz Oldum'La Yaza Merhaba Diyor!
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DS Automobiles'den düşük faizli yaz teklifleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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