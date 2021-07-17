DS Automobıles'den Only You deneyim programı - Son Dakika

CARMEDYA.COM – DS Automobiles, Only You çatısı altında topladığı ayrıcalıklı hizmetleri ile kullanıcılarına kesintisiz sürüş keyfinin yanı sıra lüks bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyor.

DS Automobiles sahipleri Only You ismi verilen deneyim programı kapsamında yer alan MyDS ile otomobillerinin bilgilerine ve tüm Only You hizmetlerine akıllı cihazlarından erişebiliyor, DS Assistance yardımıyla ömür boyu destek, DS Valet ile vale hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bununla birlikte, kişiye özel deneyimlerin sunulduğu ayrıcalıklı bir kulüp olan DS Club Privilege imkanları ve marka ile ilgili tüm sorulara yanıt verebilen DS Hizmetinizde yine Only You hizmetleri arasında yer alıyor.

DS Valet

DS Automobiles dünyasına adım atanları, DS Valet ile vale imkanı karşılıyor. Only You hizmetleri arasında yer alan DS Delivery Valet, satın alınan yeni otomobilin istenilen adrese vale ile teslim edilmesini sağlıyor. DS Service Valet ise, kullanım boyunca ihtiyaç duyulan bakım ve kontroller için koşullar dahilinde ücretsiz olarak istenilen adresten teslim alma, istenilen adrese teslim etme ve uygulanan bölgelerde yedek otomobil tahsis etme ayrıcalıkları ile günümüzün en değerli hazinesi olan zamanı DS Automobiles sahiplerine kazandırıyor.

Kişiye özel concierge hizmeti

Bir başka Only You hizmeti DS Club Privilege ise kişiye özel seyahat ve concierge sunuyor. Üyeler, dünyanın dört bir yanından en yeni yaşam tarzı trendleri ve en özel deneyimleri sunan concierge hizmeti ile uçak bileti temininden dünyanın her noktasında otel ve restoran rezervasyon imkanına, tekne ve araç kiralama hizmetine, alışveriş ve hediye danışmanlığına kadar, yaşamın her alanında en iyi hizmetlerden, avantajlı koşullarda yararlanabiliyor. Seçkin bir kulüp olan DS Club Privilege'de ünlü şeflerin hazırladığı yemeklerin tadımı, özel müze ziyaretleri, sergi açılışları ve daha birçok etkinlik ön sıralardan takip edilebiliyor.

Kesintisiz mobilite çözümleri

DS Assistance hizmeti yardımıyla ömür boyu destek garantisine sahip olan DS Automobiles sahipleri ilave olarak kaza, arıza ve akü bozulması, anahtar kaybolması gibi beklenmeyen durumlarda hayatı kolaylaştıracak ve kesintisiz mobiliteyi sağlayacak çözümlere anında ulaşabiliyor. DS Hizmetinizde ise DS Automobiles dünyası ile ilgili tüm sorulara yanıt verebiliyor.