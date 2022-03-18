DS Automobiles'den sıfır faizli ve takas destekli mart teklifleri - Son Dakika
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DS Automobiles'den sıfır faizli ve takas destekli mart teklifleri

18.03.2022 16:50
DS Automobiles'den sıfır faizli ve takas destekli mart teklifleri

DS Automobiles, DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere mart ayında da özel cazip satın alma teklifleri, 0 faizli kredi seçenekleri ve takas desteği sunuyor.

DS Automobiles, DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere mart ayında da özel cazip satın alma teklifleri, 0 faizli kredi seçenekleri ve takas desteği sunuyor.

DS Automobiles açıklamasına göre, markanın mart ayı teklifleri kapsamında, tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinde öne çıkan DS 7 CROSSBACK modelinde 350 bin TL için 12 ay vade, 0 faizli kredi ve takas desteği imkanı sunuluyor. 300 BG güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, 225 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği ve takas desteği imkanıyla satışa çıkıyor.

DS Automobiles'in zarif sedan modeli DS 9'u tercih ederek seçkin görünüm ve yenilikçi teknolojilere tek bir otomobilde sahip olmak isteyenler ise 250 bin TL için 12 ay vade, 0 faizli kredi seçeneği ve takas desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca DS 9 satın alan otomobilseverler 3 yıl/60 bin kilometre servis sözleşmesinden de faydalanabiliyor.

DS Automobiles müşterileri için sunulan servis sözleşmeleri, belirlenen süre ve kilometre sınırı süresince DS Service noktalarında yapılacak periyodik bakımların ötesinde sözleşme boyunca fren diskleri, balataları, silecek süpürgeleri, amortisörler gibi aşınan parçaların da yetkili servis değerlendirme sonucuna bağlı olarak yenilenmesini kapsıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DS Automobiles'den sıfır faizli ve takas destekli mart teklifleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: DS Automobiles'den sıfır faizli ve takas destekli mart teklifleri - Son Dakika
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