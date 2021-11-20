Üye Girişi
DS Automobiles'in sınırlı sayıda üretilen "Ligne Noire" özel serisi Türkiye'de - Son Dakika

DS Automobiles'in sınırlı sayıda üretilen "Ligne Noire" özel serisi Türkiye'de

20.11.2021 12:05
DS Automobiles'in sınırlı sayıda üretilen "Ligne Noire" özel serisi Türkiye'de

Fransız lüks otomobil üreticisi DS Automobiles, Premium SUV sınıfındaki iddialı temsilcisi DS 7 Crossback'in "Ligne Noire" özel serisini kasım ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunduDS Automobiles açıklamasına göre, sınırlı sayıda üretilen özel seri, tasarım detayları ve zengin standart...

Fransız lüks otomobil üreticisi DS Automobiles, Premium SUV sınıfındaki iddialı temsilcisi DS 7 Crossback'in "Ligne Noire" özel serisini kasım ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sundu

DS Automobiles açıklamasına göre, sınırlı sayıda üretilen özel seri, tasarım detayları ve zengin standart donanım listesi ile hem DS tutkunlarının hem de koleksiyonerlerin yeni gözdesi olmaya aday gösteriliyor. Türkçe karşılığı "Siyah Seri" olarak ifade edilen Ligne Noire, iç ve dış tasarımında yaygın olarak siyah rengin kullanılmasıyla özgün bir otomobil olarak dikkati çekiyor. Özellikle DS Automobiles ile bütünleşen krom süslemeler yerini parlak siyah süslemelere bırakırken 19 inç ölçüsünde siyah renkli hafif alaşım jantlar, DS Automobiles'in asil kimliğinin ve çağdaş vizyonunun bir yansıması olarak görülüyor.

Otomobilin motorsporlarından ilham alan Performance Line tasarım konseptini temel alan iç mekanında da hakim rengi siyah oluştururken, koltuklar, kapı içleri ve orta konsolda cömertçe kullanılan Alcantara, zarafet ve üst düzey kalite algısını tamamlıyor.

Şık tasarım, üstün teknolojiyle bütünleşiyor

Açıklamaya göre, DS 7 Crossback Ligne Noire özel serisinde yer alan 14 hoparlörlü Focal Electra Hi-Fi ses sistemi, en gelişkin ses deneyimlerini kullanıcılara sunarken otomobilin ses ve ısı yalıtım özelliklerine sahip camları bu deneyimi optimize ediyor. Ligne Noire özel serisi farklılığını tasarım ve donanım değişikliklerinin yanında, sahip olduğu teknolojilerle de sergiliyor. DS Automobiles'in avant-garde teknolojileri arasında bulunan ve yarı otonom sürüş yardımcısı olarak öne çıkan DS Connected Pilot, tüm Ligne Noire özel serisi otomobillerde yerini alıyor.

225 BG benzinli ve 130 dizel motorlu seçeneklere sahip DS 7 Crossback Ligne Noire, 823 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.

DS Automobiles'in sınırlı sayıda üretilen Ligne Noire özel serisi Türkiye'de
DS Automobiles'in sınırlı sayıda üretilen Ligne Noire özel serisi Türkiye'de

Otomobil, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DS Automobiles'in sınırlı sayıda üretilen 'Ligne Noire' özel serisi Türkiye'de - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! En düşüğü 675, en yükseği 24 bin lira 12:20 Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! En düşüğü 675, en yükseği 24 bin lira Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu 12:11 Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor 11:43 İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor
2 kamera kaydı ve delillerin bir kısmı yok! Veterinere cinsel saldırıda 3 polise dava 11:12 2 kamera kaydı ve delillerin bir kısmı yok! Veterinere cinsel saldırıda 3 polise dava BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 09:18 Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı 09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
12:14 Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş
12:11 Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu
11:56 Zırhlı araçtan yola saçılan paraları toplamak için trafiği kitlediler
11:51 Koronavirüs hastalarına verilen ilacın etkisiz çıktığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi: Kullananlar korkmasın, istenmeyen sonuca yol açmaz
11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti
11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz
10:41 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
Koronavirüs ile ilgili en korkunç veri: Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500'ün üstünde arttı Koronavirüs ile ilgili en korkunç veri: Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500'ün üstünde arttı         
12:22
Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş         
12:14
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis         
12:02
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Ada Masalı final yapıyor Ada Masalı final yapıyor         
09:13
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
2 dakika içerisinde 200 bin TL'lik malı alıp kaçtılar! O anlar kamerada 2 dakika içerisinde 200 bin TL'lik malı alıp kaçtılar! O anlar kamerada         
08:55
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 12:26:27. #1.11#
SON DAKİKA: DS Automobiles'in sınırlı sayıda üretilen "Ligne Noire" özel serisi Türkiye'de - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement